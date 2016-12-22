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СМИ сообщили о трех гонконгских паспортах у финдиректора Huawei
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СМИ сообщили о трех гонконгских паспортах у финдиректора Huawei
Общество, 08:58
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СМИ сообщили о трех гонконгских паспортах у финдиректора Huawei

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде по запросу американской прокуратуры, в последние годы использовала сразу три гонконгских паспорта. Об этом сообщает гонконгское издание The Standard.

С июня 2014 года по март 2017 года Мэн Ваньчжоу совершила 33 поездки в США и Канаду по трем паспортам Гонконга, посетив Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сиэтл и Ванкувер, указывает издание со ссылкой на документы иммиграционной службы.

Источники The Standard отмечают, что три гонконгских паспорта она получила из-за процедуры смены имени, замена документов в этом случае нарушением закона не является. Тем не менее у правоохранительных органов США возникли вопросы, были ли при этом аннулированы ранее выданные документы. В частности, Минюст США считает, что ее гонконгский паспорт с номером KJ040XXX2 не был аннулирован до того, как был выдан паспорт с номером KJ047XXX8.

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Общество

Всего, по данным газеты, за последние 11 лет Мэн Ваньчжоу, известная также как Сабрина Мэн, была обладательницей в общей сложности семи паспортов: трех гонконгских и четырех китайских.

Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на Департамент миграции Гонконга, владельцы документов этого особого административного региона КНР могут легально обладать только одним действительным паспортом. При этом старый документ может находиться у своего владельца, если в нем остается действующая виза другой страны. В этом случае виза считается действительной, а сам старый паспорт — нет.

Местные законодатели в этой связи призвали к проведению расследования по факту наличия у Мэн сразу нескольких паспортов.

46-летняя Мэн Ваньчжоу была задержана в аэропорту Ванкувера 1 декабря по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. США подозревают ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Теги: Huawei
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