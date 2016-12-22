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Пекин потребовал от США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei
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Пекин потребовал от США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei
Политика, 19:02
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Пекин потребовал от США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei
Пекин выразил протест США по поводу ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и потребовал аннулировать ордер. МИД Китая вызвал посла США сделал ему строгое представление и пообещал сделать ответные шаги
Мэн Ванчжоу (Фото: Reuters)

В воскресенье, 9 декабря, МИД Китая срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда и выразил протест в связи с задержанием в Канаде по американскому ордеру финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу,

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«Подобные действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием. Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая», — заявил послу заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн (перевод ТАСС).

Китайский чиновник пообещал, что Пекин будет разрабатывать ответные шаги «в соответствии с действиями американской стороны».

Информация о задержании Мэн Ваньчжоу, которое произошло в Канаде по запросу США, появилась 6 ноября, хотя она была задержана в Ванкувере еще 1 декабря. В компании Huawei уточнили, что она была задержана во время пересадки с рейса на рейс в Канаде по обвинениям, которые выдвинул против ее суд Нью-Йорка.

7 декабря суд в Канаде отложил до понедельника, 10 декабря, слушания по делу. При этом обвинение настаивало на том, чтобы ее не выпускали под залог, поскольку должны экстрадировать в США. По версии следствия, финдиректор Huawei передала банкам ложную информацию о связях компании с гонконгской Skycom Tech Co, в нарушение санкций пытавшейся продать Ирану оборудование.

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В США ее могут обвинить в заговоре с целью обмана нескольких финансовых организаций, по каждому пункту обвинения Мен может грозить до 30 лет лишения свободы, уточняет агентство.

Скандал с арестом финдиректора Huawei произошел после того, как президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели в Буэнос-Айресе переговоры, в ходе которых договорились о первых шагах по деэскалации торговой войны. Соглашение включало в себя обязательство не вводить новые пошлины в течение 90 дней, пока разрабатывается новое соглашение. При этом Трамп заявлял, что Китай готов пойти на существенные уступки и увеличить закупки американских товаров для сокращения торгового дефицита.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Huawei , арест , Посол
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