Задержанная CFO Huawei попросила освободить ее по состоянию здоровья

Задержанная в Канаде финдиректор Huawei попросила власти освободить ее из-под стражи из-за пошатнувшегося состояния здоровья

Фото: David Ryder / Reuters

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу попросила канадский суд выпустить ее из-под стражи под залог до рассмотрения вопроса о ее экстрадиции в США. Она объяснила это ухудшением состояние здоровья за время нахождения под стражей, сообщает агентство Reuters.

46-летняя Мэн Ваньчжоу сообщила, что была вынуждена обратиться к врачам из-за гипертонии. При это адвокаты женщины указали, что последние 15 лет она проживала в Канаде и имеет недвижимость на территории этой страны. По их словам, женщина рассчитывала остаться в Канаде, а ее дочь надеется продолжить обучение в Ванкувере.

При этом Мэн Ваньчжоу подчеркнула, что считает необоснованными предъявленные в США обвинения и готова доказать свою невиновность в случае экстрадиции.

Ранее с требованием выпустить Мэн Ваньчжоу на свободу выступил МИД КНР. В Пекине указали, что требования США о выдаче являются нарушением прав гражданки Китая. Соответствующее заявление было передано и властям Канады. При этом внешнеполитическое ведомство КНР заявило, что дальнейшая реакция на задержание финдиректора Huawei будет зависеть от позиции Соединенных Штатов.

США подозревают Мэн Ваньчжоу в том, что она передавала банкам ложную информацию и нарушала режим санкций против Ирана. Она была задержана в Канаде по запросу в США 1 декабря во время пересадки с рейса на рейс.

По американскому законодательству финдиректору Huawei может грозить до 30 лет лишения свободы.