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Муж финдиректора Huawei предложил за нее залог в $11 млн
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Муж финдиректора Huawei предложил за нее залог в $11 млн
Общество, 08:37
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Муж финдиректора Huawei предложил за нее залог в $11 млн

Лю Сяоцзун, муж финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, предложил внести за нее залог в размере 15 млн канадских долларов ($11 млн) . Об этом в суде заявил адвокат Ваньчжоу Дэвид Мартин, передает Fox News. 

Он указал, что для внесения залога супруг его подзащитной намерен заложить два дома в Канаде. 

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Общество

Ранее Мэн Ваньчжоу попросила выпустить ее из-под стражи под залог до рассмотрения вопроса о ее экстрадиции в США. Финдиректор указала, что состояние ее здоровья ухудшилось за время нахождения под стражей.

46-летнюю Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера 1 декабря по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. США подозревают ее в нарушении торговых санкций против Ирана. В связи с этим Пекин выразил протест США, указав, что подобные действия серьезно нарушают права и интересы китайского гражданина.

Теги: Китай , Канада , Huawei
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