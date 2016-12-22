Муж финдиректора Huawei предложил за нее залог в $11 млн

Лю Сяоцзун, муж финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, предложил внести за нее залог в размере 15 млн канадских долларов ($11 млн) . Об этом в суде заявил адвокат Ваньчжоу Дэвид Мартин, передает Fox News.
Он указал, что для внесения залога супруг его подзащитной намерен заложить два дома в Канаде.
Ранее Мэн Ваньчжоу попросила выпустить ее из-под стражи под залог до рассмотрения вопроса о ее экстрадиции в США. Финдиректор указала, что состояние ее здоровья ухудшилось за время нахождения под стражей.
46-летнюю Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера 1 декабря по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. США подозревают ее в нарушении торговых санкций против Ирана. В связи с этим Пекин выразил протест США, указав, что подобные действия серьезно нарушают права и интересы китайского гражданина.