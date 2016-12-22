СПЧ назвал ошибкой отказ отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой

Глава СПЧ Михаил Федотов считает ошибочным отказ суда отпустить находящегося под арестом правозащитника Льва Пономарева на церемонию прощания с руководителем Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилой Алексеевой. Об этом он сообщил РБК.

«Я подтверждаю свое мнение по этому вопросу, что это решение ошибочно. Закон дает такую возможность судье, и решает судья, безусловно. Судья мог и разрешить, учитывая, что в данном случае речь идет о похоронах близкого человека», — сказал он.

Тверской суд Москвы отказал 77-летнему Пономареву, отбывающему 16 суток административного ареста, в просьбе присутствовать на прощании с Алексеевой. Похороны назначены на 11 декабря.

Пономарева арестовали 5 декабря за репост в Facebook текста с призывом к несанкционированному митингу в защиту фигурантов «дела «Нового величия». Суд признал Пономарева виновным в повторном нарушении после того, как до этого он был штрафован на 10 тыс. руб. за одиночный пикет. Суд 7 декабря уменьшил срок ареста правозащитника с 25 суток до 16.

Алексеева, советская диссидентка и российская правозащитница, одна из основательниц и председатель МХГ, умерла в возрасте 91 года 8 декабря.

