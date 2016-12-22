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Госдеп США выступил с заявлением о Льве Пономареве
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Госдеп США выступил с заявлением о Льве Пономареве
Политика, 07:09
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Госдеп США выступил с заявлением о Льве Пономареве
Государственный департамент США призвал к освобождению Льва Пономарева, который был задержан за репост о деле «Нового величия»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В сообщении Госдепа, опубликованном в официальном Twitter ведомства, содержится призыв немедленно освободить Льва Пономарева. В заявлении указывается, что 77-летний правозащитник был арестован и посажен на 16 суток за репост сообщения, «призывающего к мирному протесту».

Изначально Пономарев получил 25 суток за репост текста с призывом к несанкционированному митингу в защиту фигурантов дела «Нового величия». 7 декабря этот срок был сокращен Мосгорсудом до 16 суток.

Выступавший на суде адвокат Генри Резник указал, что в посте, размещенном Пономаревым, не было призывов к участию в несогласованной акции. «Его авторы рассчитывают только на внутреннее убеждение и личную волю людей», — сказал он.

Резник также указал, что в первоначальном постановлении суда было ложное утверждение о том, что Пономарев осуществлял призывы от своего имени. Адвокат указывал, что в действительности правозащитник поделился текстом, написанным другими людьми.

Лев Пономарев, 1941 года рождения — доктор физико-математических наук, соратник академика Андрея Сахарова и один из создателей общества «Мемориал».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Лев Пономарев
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