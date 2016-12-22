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«ИрАэро» пообещала вывезти застрявших в Китае туристов до 15 декабря
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«ИрАэро» пообещала вывезти застрявших в Китае туристов до 15 декабря
Общество, 08:18
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«ИрАэро» пообещала вывезти застрявших в Китае туристов до 15 декабря

Авиакомпания «ИрАэро» планирует до 15 декабря вывезти всех туристов «Жемчужной реки» из Китая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела перевозок Александра Макина.

«Первый вылет будет в Казань, потом в Уфу, Самару и другие. Последний рейс будет 14 декабря в Челябинск», — сказал он. Макин добавил, что всего будет вывезено около 1,5 тыс. человек.

Авиакомпания вывезет за свой счет застрявших в Китае российских туристов
Общество

Накануне официальный представитель Росавиации Александр Извольский сообщил, что «ИрАэро» вывезет туристов «Жемчужной реки» из Китая за свой счет. 

7 декабря «ИрАэро» сообщила о приостановке программы полетов в ряд городов Китая из-за задолженности оператора «Жемчужная река». По словам заместителя гендиректора авиакомпании Сергея Крупнова, задолженность туроператора перед перевозчиком составляет $2,3 млн. Позднее стало известно, что, по данным ассоциации «Турпомощь», с Хайнаня не могут вылететь 700 туристов. При этом сами туристы сообщали о 1,5 тыс. человек, застрявших в Китае. СК возбудил против «Жемчужной реки» уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

Теги: туристы , Авиалиния , «ИрАэро»
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