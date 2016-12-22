«ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн

Заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов заявил, что задолженность туроператора «Жемчужная река» перед перевозчиком составляет порядка $2,3 млн, передает ТАСС.

«У «Тревел Дизайнерс» (представитель «Жемчужной реки» в России) заключен договор с нашим агентом, компанией «Эверейт», перед которым у фирмы существуют обязательства и согласованный график платежей и погашения образовавшейся задолженности на сумму около $2,3 млн», — рассказал Крупнов.

По его словам, на сегодняшний день график нарушен и не исполняется. При этом он отметил, что между «ИрАэро» и «Тревел Дизайнерс» нет прямого договора, что позволяет «Жемчужной реке» утверждать, что у нее нет задолженности перед авиаперевозчиком.

7 декабря «ИрАэро» сообщила о приостановке программы полетов в ряд китайских городов из-за задолженности туроператора «Жемчужная река». Позднее стало известно, что российские туристы, отправившиеся на остров Хайнань, пользуясь услугами этого туроператора, не могут вылететь из Китая.

Директор ассоциации «Турпомощь» сообщил о 700 туристах, которые не могут вылететь с острова​. При этом турист Михаил Егоров рассказал РБК о 1,5 тыс. других туристов, которые не могут вылететь в разные города России из-за неоплаты «Жемчужной рекой» обратных вылетов.

Впоследствии «ИрАэро» сообщила РБК о готовности возобновить перевозку туристов после решения вопроса с задолженностью. В свою очередь глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река».