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«ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн
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Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян 00:00, Финансы «ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн 09 дек, 23:46, Общество Сирийские ПВО атаковали цели в районе аэропорта Дамаска 09 дек, 23:26, Политика Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения 09 дек, 23:13, Общество Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах 09 дек, 22:35, Политика Эр-Рияд отказался выдать Турции своих поданных в рамках «дела Хашкаджи» 09 дек, 22:33, Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России 09 дек, 22:09, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09 дек, 21:33, РБК и ГТЛК Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов» 09 дек, 21:24, Политика Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику 09 дек, 21:22, Политика «Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу 09 дек, 21:07, Спорт Украинец попытался провезти в Россию 1 млн руб. в обуви 09 дек, 20:54, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 09 дек, 20:15, РБК и Экспострой на Нахимовском Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой 09 дек, 20:12, Общество МВД назвало законным присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» 09 дек, 19:55, Политика Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании 09 дек, 19:47, Бизнес Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 09 дек, 19:36, РБК и Thomson Reuters Рейс «ИрАэро» прибыл из Китая в Челябинск 09 дек, 19:03, Общество Пекин потребовал от США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei 09 дек, 19:02, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Рубин». Онлайн 09 дек, 19:00, Спорт Российская биатлонистка отыграла 31 позицию в гонке преследования 09 дек, 18:50, Спорт В Боливии сбежал из больницы осужденный наркобарон Хорхе Суарес 09 дек, 18:40, Общество «Динамо» впервые за четыре года забило четыре гола в чемпионате России 09 дек, 18:13, Спорт Глава правительства Каталонии начал двухдневную голодовку 09 дек, 18:02, Политика Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции 09 дек, 17:41, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 09 дек, 17:25, РБК и FW Raiffeisen Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря 09 дек, 17:23, Общество Нарышкин раскрыл свой псевдоним во время учебы в разведакадемии 09 дек, 17:14, Политика
«ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн
Общество, 09 дек, 23:46
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«ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн

Заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов заявил, что задолженность туроператора «Жемчужная река» перед перевозчиком составляет порядка $2,3 млн, передает ТАСС.

«У «Тревел Дизайнерс» (представитель «Жемчужной реки» в России) заключен договор с нашим агентом, компанией «Эверейт», перед которым у фирмы существуют обязательства и согласованный график платежей и погашения образовавшейся задолженности на сумму около $2,3 млн», — рассказал Крупнов.

По его словам, на сегодняшний день график нарушен и не исполняется. При этом он отметил, что между «ИрАэро» и «Тревел Дизайнерс» нет прямого договора, что позволяет «Жемчужной реке» утверждать, что у нее нет задолженности перед авиаперевозчиком.

«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям
Общество

7 декабря «ИрАэро» сообщила о приостановке программы полетов в ряд китайских городов из-за задолженности туроператора «Жемчужная река». Позднее стало известно, что российские туристы, отправившиеся на остров Хайнань, пользуясь услугами этого туроператора, не могут вылететь из Китая.

Директор ассоциации «Турпомощь» сообщил о 700 туристах, которые не могут вылететь с острова​. При этом турист Михаил Егоров рассказал РБК о 1,5 тыс. других туристов, которые не могут вылететь в разные города России из-за неоплаты «Жемчужной рекой» обратных вылетов.

Впоследствии «ИрАэро» сообщила РБК о готовности возобновить перевозку туристов после решения вопроса с задолженностью. В свою очередь глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река».

Теги: туроператор , авиакомпания , «ИрАэро»
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