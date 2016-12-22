Эр-Рияд отказался выдать Турции своих поданных в рамках «дела Хашкаджи»

Саудовская Аравия не выдаст Турции своих граждан в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр. Об этом сообщает Al Hurra.

Он добавил, что Турция пока не предоставила Саудовской Аравии информацию по делу об убийстве.

В начале декабря CNN со ссылкой на переписку Хашкаджи с активистом Омаром Абдель Азизом сообщал, что журналист обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против Эр-Рияда. По сведениям телеканала, в одном из писем Хашкаджи сравнил наследного принца Саудовской Аравии со зверем.

Джамаль Хашкаджи, который неоднократно выступал с критикой саудовских властей, пропал без вести 2 октября. Он пошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов для заключения брака, после чего его никто не видел. Саудовская Аравия признала смерть Хашкаджи в своем консульстве только 20 октября.

Генпрокуратура Турции утверждает, что Хашкаджи задушили сразу после того, как он зашел в саудовское консульство, а его тело впоследствии уничтожили. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ убить журналиста поступил с «самых высоких уровней».