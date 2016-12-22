CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей

Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на переписку журналиста в WhatsApp с активистом Омаром Абдель Азизом.

Проживающий в Монреале активист передал телеканалу более 400 сообщений из переписки с Хашкаджи, а также фотографии и видеозаписи, связанные с обсуждением этого вопроса.

Как сообщает CNN, в одном из сообщений журналист сравнил саудовского короля со зверем, а также персонажем компьютерной игры Pac-Man, который чем больше съедает, тем сильнее у него просыпается еще больший аппетит. «Я не удивлюсь, если притеснение постигнет даже тех, кто его поддерживает», — приводятся из переписки слова Хашкаджи.

Телеканал отмечает, что активист и журналист на протяжении долгого времени обсуждали идею создания движения против Эр-Рияда, однако в августе пришли к выводу, что их переписка может быть перехвачена.

В ноябре турецкое издание Hurriet Daily News сообщило, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) перехватило телефонный разговор, из которого следует, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отдал приказ заставить Джамаля Хашкаджи замолчать.

«Говорят, что наследный принц дал указание как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашкаджи, и эта инструкция была перехвачена ЦРУ с помощью прослушки. Последовавшее за этим убийство является окончательным подтверждением того, что такая инструкция была», — рассказал обозреватель издания Абдулкадир Селви, ссылаясь на неназванные источники.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой действий властей Саудовской Аравии, пропал без вести 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, необходимых для заключения брака с гражданкой Турции.

По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. ЦРУ, по данным The Washington Post, пришло к выводу, что приказ убить журналиста отдал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эр-Рияд все обвинения отрицает, подчеркивая, что против королевства ведется «жесткая информационная кампания».