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Генассамблея ООН не приняла резолюцию США по осуждению движения ХАМАС
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Генассамблея ООН не приняла резолюцию США по осуждению движения ХАМАС
Политика, 03:17
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Генассамблея ООН не приняла резолюцию США по осуждению движения ХАМАС

Генассамблея ООН не приняла внесенную США резолюцию, осуждающую деятельность палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что 87 стран проголосовали за проект резолюции, 57 — против, а 33 воздержались. Таким образом не был достигнут необходимый порог в две трети голосов.

Ранее Bloomberg сообщал, что постпред США при ООН Никки Хейли направила дипломатам организации письмо, в котором заявила, что среди множества принимаемых резолюций никогда не упоминается движение ХАМАС или другие группы в Газе. Она сказала, что «благодаря запуску ими ракет и другого оружия ХАМАС и другие группы ставят под угрозу жизнь невинных гражданских лиц».

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После голосования премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что «отдает должное каждой из 87 стран, которые взяли принципиальную позицию против ХАМАСа». Он также поблагодарил администрацию США и Хейли за инициативу.

В середине ноября боевики запустили около 200 ракет с территории сектора Газа в сторону городов Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить ответные удары. Обстрел происходил на фоне столкновений между израильскими военными и боевиками ХАМАСа. В результате погиб офицер израильской армии, а также ключевой полевой командир ХАМАС.

При этом в начале октября Хейли подала в отставку, которую принял президент США Дональд Трамп. Bloomberg отмечает, что резолюция по ХАМАС может стать ее последним шагом на посту постпреда ООН.

Теги: Генассамблея ООН , Никки Хейли , ХАМАС
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