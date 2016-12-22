СМИ сообщили о гибели одного из командиров ХАМАС в Газе

Во время рейда израильских спецназовцев в Сектор Газа погибли пять палестинцев, включая одного из ключевых полевых командиров ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz.
Газета сообщает, что израильскими военными был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нур Бараке.
Палестинские медики сообщают о пяти погибших и семи раненых в результате боев. Параллельно Минобороны Израиля без указания деталей подтверждает некую «оперативную активность» на палестинской территории и взаимных обстрелах.
ЦАХАЛ заверяет, что среди израильских военных потерь нет, но добавляет информацию о ракетных обстрелах израильской территории в районе города Эшкол со стороны Сектора Газе.
Сообщается о перехвате двух ракет системой ПРО Израиля «Железный Купол».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, присутствующий на мероприятиях в честь годовщины окончания Первой мировой войны в Париже, прервет свой визит из-за ситуации в Секторе Газе.