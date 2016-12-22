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В Секторе Газа в столкновении с ХАМАС погиб израильский офицер
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В Секторе Газа в столкновении с ХАМАС погиб израильский офицер
Политика, 03:06
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В Секторе Газа в столкновении с ХАМАС погиб израильский офицер

В столкновениях с формированиями ХАМАС во время рейда в Сектор Газа погиб офицер Армии обороны Израиля, говорится в ее официальном Twitter.

Еще один израильский офицер получил ранения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что во время операции израильского спецназа в Секторе Газа был убит заместитель командира элитного формирования ХАМАС Нур Бараке. В ответ по территории Израиля были нанесены ракетные удары. Две ракеты перехватила система ПРО «Железный Купол».

Из-за обострения ситуации на границе с Сектором Газа премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит во Францию, где находился в рамках памятных мероприятий, посвященных сотой годовщине окончания Первой мировой войны.

Теги: Газа , ХАМАС , ЦАХАЛ
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