На полпути к войне: чем опасен новый конфликт между Израилем и Палестиной

Израиль и сектор Газа за три дня обменялись сотней ракетных ударов, есть жертвы. Эскалация конфликта на палестино-израильской границе может привести к полномасштабным боевым действиям, допускают эксперты

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Что происходит в Израиле и секторе Газа

Во вторник, 13 ноября, палестинское движение ХАМАС пригрозило увеличить дальность ракетных ударов по территории Израиля и начать обстреливать города Ашдод и Беэр-Шева, если израильские военные не прекратят наносить удары по гражданским зданиям на территории палестинского анклава. Об этом заявил представитель ХАМАС Абу Убейда, слова которого цитирует Al Jazeera. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йонатан Конрикус в ответ заявил, что и у израильских военных есть возможность расширить набор целей, принадлежащих ХАМАС на палестинской территории.

С воскресенья палестинские группировки обстреливают соседние израильские территории, в том числе населенные пункты Ашкелон, Нетивот, Сдерот, регион Эшколь. Причиной эскалации стал воскресный рейд израильских военных на территорию сектора Газа. 11 ноября они на гражданском автомобиле проникли на территорию города Хан-Юнис, были обнаружены палестинцами, начался бой. В итоге были убиты семь боевиков ХАМАС, среди них Нурэддин Салям Барак, один из командиров военного крыла организации — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». Израильская сторона сообщила о гибели подполковника спецназа и тяжелом ранении еще одного офицера. Для того чтобы обеспечить отход израильской группы, начались обстрелы с воздуха, пишет Times of Israel.

Вылазки на территорию Газа происходят постоянно, и инцидент 11 ноября не являлся намеренной провокацией со стороны властей, — высказала в разговоре с РБК свое мнение депутат кнессета (парламент Израиля) от левоцентристкого блока «Сионистский лагерь» Ксения Светлова. «ХАМАС — организация, которая не откажется от своей террористической деятельности и которая продолжает копать тоннели в Израиль и наращивать ракетный арсенал, — пояснила она. — Мы должны на это реагировать».

Интенсивность взаимных обстрелов достигла уровня четырехлетней давности, когда еврейское государство проводило воздушно-наземную операцию «Нерушимая скала», целью которой было уничтожение военной инфраструктуры в секторе Газа. По предварительным данным ЦАХАЛ, сейчас по территории Израиля за два дня (11–12 ноября) было выпущено около 370 ракет и мин, из которых система ПРО перехватила около 100. В ответ было атаковано 150 целей в секторе Газа, из которых уничтожено более 70. Среди разрушенных объектов — отдел пропаганды ХАМАС, который «годами показывал ролики, как надо осуществлять атаки на Израиль», и штаб-квартира военной разведки, сообщили израильские военные. Штаб разведки был намеренно размещен рядом со школой, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

За два дня взаимных обстрелов, по сообщению представителей ХАМАС, в секторе Газа погибли шесть человек. На территории после попадания ракеты в здание в Ашкелоне скончался 40-летний мужчина. Как позже было установлено, он был палестинцем из сектора Газа, работавшим уборщиком. Ранены 28 человек, еще 27 обратились к врачам по поводу панических атак.

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Есть ли риск дальнейшей эскалации

Минобороны Израиля заявило о возможной мобилизации резервистов. Говорить о том, начнет ли Иерусалим полномасштабную операцию в секторе Газа, пока рано, но такой исход нельзя исключать, уверены опрошенные РБК эксперты. Напряжение в отношениях Израиля и Палестины накапливалось давно, поэтому нынешнее обострение ситуации оказалось довольно ожидаемым, сказал РБК независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фролов. «Противоречия должны были когда-то вспыхнуть», — отметил он. «Ситуация с призывом в армию резервистов не является экстраординарной: это довольно стандартная процедура», — добавил аналитик. По словам Фролова, нарастание противоречий между Израилем и Палестиной возможно, учитывая, что у Израиля развязаны руки и его поддерживают США: «Но не думаю, что эта эскалация примет какие-то очень серьезные масштабы. Скорее, дело ограничится авиаударами Израиля и операциями его спецслужб». Власти в Израиле не заинтересованы в эскалации конфликта, а проведенная в секторе Газа операция спецслужб — рядовая миссия, обращает внимание эксперт израильского аналитического центра The Forum for Regional Thinking Елизавета Цуркова.

Шансы на то, что нынешний конфликт выльется в широкомасштабную военную операцию, велики, говорит Светлова. «За четыре года с момента завершения последней израильско-палестинской войны попытки урегулирования ситуации не привели к ликвидации очагов насилия, поэтому сложно представить, что нынешний статус-кво — устойчивый», — пояснила она. Депутат кнессета убеждена: предотвращение войны соответствует как интересам Израиля, так и интересам ХАМАС. «Даже будучи членом оппозиции, я могу заявить, что правительство делает все возможное для того, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля», — констатировала она. Однако совсем исключить такой исход нельзя, предупредила Светлова: «Если представить себе, что [палестинская] ракета может по случайности попасть, например, в жилой дом, то уже через несколько часов мы можем оказаться поглощенными масштабным конфликтом».

Какими будут политические последствия

Военная эскалация стала поводом для критики правительства Биньямина Нетаньяху лидером оппозиционной партии «Авода» Аби Габаем. Премьер, по словам политика, не способен установить спокойствие на юге страны. Нетаньяху занимается военной кампанией вместе с начальником Генштаба, ответила на выпад партия премьера «Ликуд». ​

Израильские СМИ указывают, что кризис разразился в преддверии возможных досрочных выборов в израильский парламент. Но на расстановку сил перед голосованием военная эскалация вряд ли повлияет, полагает Фролов. По наблюдениям эксперта, позиции правящей партии «Ликуд» довольно устойчивы. «Конечно, военное обострение может усилить поддержку ультраправых радикальных партий, но лишь незначительно, так как все в Израиле уже привыкли к напряженности», — объяснил он.

Однако рост военного напряжения между Израилем и Палестиной, безусловно, заморозит попытки мирного урегулирования, по крайней мере на некоторое время, констатировал Фролов.​