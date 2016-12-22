Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел

В ответ на запуск 80 ракет Израиль начал наносить авиаудары по позициям боевиков в секторе Газа. Военная операция разворачивается на фоне массовых столкновений израильских солдат с арабами

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Израильская авиация начала наносить удары по сектору Газа после запуска нескольких десятков ракет боевиками. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

В аккаунте «Десятого канала Израиля» демонстрируется видео обстрела. На нем видно, как в воздухе пролетают ракеты. Звучат сирены, предупреждающие о ракетной атаке.

Видео: news10 / Twitter

Во всех районах Израиля, оказавшихся в зоне обстрела, звучат сирены предупреждения о ракетной атаке. Большую часть летящих снарядов сумела перехватить система ПВО «Железный купол», утверждает The Jerusalem Post. На видеозаписи, опубликованной в аккаунте IDF, видно, как ракеты взрываются в воздухе. Однако часть из них все же поразила цели на территории Израиля.

Всего, по данным «Десятого канала Израиля», с территории сектора Газа в сторону израильских городов было запущено порядка 80 ракет. Одна из них попала в автобус в районе кибуца Кфар-Азе. В городе Сдерот снаряд взорвался в жилом доме, пострадал 19-летний молодой человек, он находится в критическом состоянии. В здании после попадания ракеты разгорелся пожар, видео публикует «Десятый канал Израиля».

Еще одна ракета поразила в Сдероте газопровод. Еще один взрыв пришелся на жилой дом в городе Нетивот в 30 км от Ашкелона, данные о жертвах и пострадавших отсутствуют.

Массовый ракетный обстрел последовал за рядом столкновений между израильскими военными и боевиками ХАМАС в секторе Газа. Утром 12 ноября стало известно, что в ходе столкновений с боевиками погиб подполковник Армии обороны Израиля, еще один военнослужащий получил ранения.

Израиль, в свою очередь, в ночь на 12 ноября провел рейд спецназа на подконтрольных боевикам территориях. По данным газеты Haaretz, в результате были убиты пятеро палестинцев, в том числе заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС «Из аль-Дин аль-Кассам» Нура Бараке. В то же время в сообщении на сайте движения ХАМАС называются имена шести «мучеников», погибших при бомбардировке израильтянами пригорода Газы Хан Юнис, — среди них упомянут и замкомандира подразделения «Из аль-Дин аль-Кассам» Нура Бараке.

Из-за обострения ситуации в секторе Газа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж, где он принимал участие в памятных торжествах в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Из-за срочного отъезда он не смог провести запланированную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.