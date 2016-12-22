ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,97 66,01 EUR Нал. 77,46 75,28 USD Бирж. 66,87 +0,30 EUR Бирж. 76,10 +0,57 USD ЦБ. 66,74 -0,09 EUR ЦБ. 75,61 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3540,30 -229,94 IMOEX 2412,31 -1,36% RTSI 1134,07 -1,64% Brent 59,51 -5,28% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Данфорд назвал цель встреч с главой Генштаба Минобороны России
Лента новостей
Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 02:21, РБК и Toyo Данфорд назвал цель встреч с главой Генштаба Минобороны России 01:53, Политика МИД Литвы потребовал санкций для россиян из-за конфликта на Азове 01:37, Политика Климкин заявил о прекращении выдачи венгерских паспортов украинцам 01:15, Политика Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе 00:54, Политика Посольство России выяснит обстоятельства смерти россиянина в тюрьме США 00:37, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 00:21, РБК и Philips Американский суд назначил Бутиной общественного защитника 00:20, Политика Президент Coca-Cola возглавит ее совет директоров 00:07, Бизнес В США экспорт нефти впервые со времен Трумэна превысил импорт 06 дек, 23:56, Экономика Госдеп предложил России два способа сохранить договор о ракетах 06 дек, 23:54, Политика От дальнобойщиков до школьников: почему французы наращивают протест 06 дек, 23:48, Политика СМИ узнали о плане Усманова построить жилье на месте здания «Коммерсанта» 06 дек, 23:44, Бизнес Адвокат сообщил о прекращении дела против бывшего мэра Ялты 06 дек, 23:28, Общество МИД обвинил США в планах уничтожить контроль над вооружениями в космосе 06 дек, 23:27, Политика Роспотребнадзор пришел с проверкой на концерт группы IC3PEAK в Воронеже 06 дек, 23:19, Общество Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир» 06 дек, 23:14, Финансы Посол США ответил на слова Путина о давнем решении США выйти из ДРСМД 06 дек, 23:01, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 06 дек, 22:55, РБК и Thomson Reuters Правительство рассмотрит снижение комиссии при оплате картой в магазинах 06 дек, 22:52, Бизнес Козак поручил пересмотреть методику расчета долей розничных сетей 06 дек, 22:51, Бизнес Стало известно имя автора жалобы на фонд Сокурова 06 дек, 22:43, Общество Мадуро после встречи с Путиным предложил России расчеты в криптовалюте 06 дек, 22:32, Технологии и медиа Появилось показанное в суде видео «налета людей Дерипаски» на «Трехгорку» 06 дек, 22:29, Бизнес Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 06 дек, 21:55, РБК, Jardin и Greenfield Нефть и американские акции упали на 3–4% 06 дек, 21:43, Экономика Посол США — РБК: «Ультиматумы никогда не являются хорошим инструментом» 06 дек, 21:40, Интервью «Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу 06 дек, 21:12, Спорт
Данфорд назвал цель встреч с главой Генштаба Минобороны России
Конфликт в Азовском море, 01:53
0
Данфорд назвал цель встреч с главой Генштаба Минобороны России

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что его контакты с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым направлены на сокращение рисков военных просчетов между двумя странами. Об этом он сообщил на дискуссионной площадке The Wahington Post.

«Наши разговоры предназначены для смягчения просчетов с Россией, и в случае кризиса помочь с ним справиться», — сказал он.

Как Украина перебрасывает войска к границе с Россией. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Данфорд рассказал, что он общается с Герасимовым довольно регулярно по телефону. Он отметил, что поднималась тема «деконфликтации в Сирии», которая касалась вопросов борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». При этом он добавил, что не обсуждал с Герасимовым инцидент в Азовском море и отметил, что позицию США в этом вопросе передает политическое руководство страны.

Накануне телеканал CNN узнал у источников, что США планируют ввести в Черное море военный корабль из-за инцидента у Керченского пролива. По его данным, Соединенные Штаты уведомили об этом Турцию по дипломатическим каналам. Однако Данфорд также заявил, что США не рассматривают возможность военного ответа на действия России.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины у Керченского пролива, применив огонь. В ФСБ заявляли, что корабли вошли в территориальные воды России без разрешения, не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры. Украинских моряков и находившихся на борту сотрудников СБУ арестовали и обвинили в незаконном пересечении границы (ст. 322 УК РФ). Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны.

Теги: Джозеф Данфорд , Керченский пролив , Валерий Герасимов
Главное
Госдеп предложил России два способа сохранить договор о ракетах Политика
Материалы по теме
CNN узнала о подготовке США к вводу военного корабля в Черное море Политика
Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter