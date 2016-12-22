Данфорд назвал цель встреч с главой Генштаба Минобороны России

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что его контакты с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым направлены на сокращение рисков военных просчетов между двумя странами. Об этом он сообщил на дискуссионной площадке The Wahington Post.

«Наши разговоры предназначены для смягчения просчетов с Россией, и в случае кризиса помочь с ним справиться», — сказал он.

Данфорд рассказал, что он общается с Герасимовым довольно регулярно по телефону. Он отметил, что поднималась тема «деконфликтации в Сирии», которая касалась вопросов борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». При этом он добавил, что не обсуждал с Герасимовым инцидент в Азовском море и отметил, что позицию США в этом вопросе передает политическое руководство страны.

Накануне телеканал CNN узнал у источников, что США планируют ввести в Черное море военный корабль из-за инцидента у Керченского пролива. По его данным, Соединенные Штаты уведомили об этом Турцию по дипломатическим каналам. Однако Данфорд также заявил, что США не рассматривают возможность военного ответа на действия России.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины у Керченского пролива, применив огонь. В ФСБ заявляли, что корабли вошли в территориальные воды России без разрешения, не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры. Украинских моряков и находившихся на борту сотрудников СБУ арестовали и обвинили в незаконном пересечении границы (ст. 322 УК РФ). Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны.