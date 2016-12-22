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CNN узнала о подготовке США к вводу военного корабля в Черное море
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CNN узнала о подготовке США к вводу военного корабля в Черное море
Конфликт в Азовском море, 06:24
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CNN узнала о подготовке США к вводу военного корабля в Черное море

США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон намерен сделать это «в ответ на агрессивные действия» России в отношении Украины в Керченском проливе. США, по словам источников телеканала, уведомили по дипломатическим каналам Турцию о намерении послать военный корабль в соответствии с требованиями конвенции Монтрё 1936 года.

По ней в черноморской акватории не могут находиться суда воюющих держав. Кроме того, любые военные суда нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 дня. 

В последний раз в Черное море корабль ВМС США заходил в августе. Это был десантный корабль десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7).

Ранее сообщалось, что США направили эсминец в район Владивостока, в непосредственной близости от залива Петра Великого. Эти действия призваны бросить вызов «претензиям России» за пределы признанных международным правом морских границ. В то же время все маневры происходили в международных водах.

Инцидент между военными кораблями России и Украины произошел 25 ноября в Керченском проливе. Три украинских бронекатера и буксир были обстреляны, задержаны и приведены в порт Керчи вместе с экипажами российскими пограничниками после попытки пройти в Азовское море. Украинские военнослужащие были арестованы на два месяца. Российская сторона настаивает, что проход осуществлялся без разрешения и предупреждения, Украина заявляет о том, что уведомила о своих намерениях. Киев расценил действия Москвы как агрессию и ввел военное положение в пограничных с ней областях, а также запретил россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезд на свою территорию.

Теги: ВМС США , Черное море
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