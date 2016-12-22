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Около 80% россиян сочли конфликт в Керченском проливе провокацией Украины
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Около 80% россиян сочли конфликт в Керченском проливе провокацией Украины
Общество, 12:01
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Около 80% россиян сочли конфликт в Керченском проливе провокацией Украины

Большинство россиян (93%) положительно восприняли действия российских пограничников во время конфликта в Керченском проливе. Около 80% опрошенных сочли произошедшее спланированной украинской провокацией, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, имеющиеся в распоряжении РБК.

Из тех, кто воспринял сложившуюся ситуацию в Азовском море как провокацию со стороны Украины, 30% считают, что главной целью Киева было удержать власть в руках действующего президента страны Петра Порошенко накануне выборов. Еще 19% думают, что данный конфликт был необходим Украине как повод для развязывания войны с Россией. Тем не менее 7% респондентов высказали мнение, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.

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Социологи провели опрос 27 ноября. В нем участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после конфликта в районе Керченского пролива, когда российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины. ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении государственной границы. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что предупреждала российских пограничников о намерении пройти через пролив. Киев расценил захват кораблей и экипажей как акт агрессии и объявил военное положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Теги: Опрос , Керченский пролив , провокация , Украина
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