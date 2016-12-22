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ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы
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ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы
Экономика, 17:12
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ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов считает, что россияне должны получить такое право в случае, если они потеряли работу, заболели или столкнулись с жизненными трудностями
Сергей Швецов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Банк России предлагает закрепить право граждан на временную приостановку выплат по ипотеке, например, в случае потери работы. Об этом заявил на заседании в Совете Федерации первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает «РИА Новости».

По его словам, специалисты Центробанка изучили статистику, согласно которой россияне в возрасте до 30–35 лет стали гораздо чаще менять место работы «в силу семейных обстоятельств» и зачастую не по собственному желанию.

«Это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — отметил Швецов.

Первый зампред допустил, что в дальнейшем россияне смогут приостанавливать выплаты по ипотеке из-за несчастных случаев и заболеваний, которые приводят к временной нетрудоспобности.

Почему ЦБ намерен вывести Сбербанк из-под ограничений по ипотеке
Финансы

В середине ноября стало известно, что ЦБ разрабатывает нормативный акт об особом применении ограничений по ипотеке с низким первоначальным взносом (менее 20% от суммы кредита) для банков, которые рассчитывают кредитные риски на основе внутренних рейтингов. Об этом сообщали РБК в пресс-службе Центробанка.

Регулятор занялся выведением банков из-под ограничений по ипотеке из-за того, что риски во внутренних рейтингах банков, заложенных в надбавках ЦБ, могут быть уже частично учтены. Отмечается, что единственный банк, которому регулятор позволил использовать внутренние рейтинги — это Сбербанк.

По данным ЦБ, в сентябре российские банки выдали ипотечные кредиты на 255,3 млрд руб., что на 2% меньше, чем в августе (260,3 млрд руб.). Несмотря на снижение процентной ставки на 0,01%, до 9,41%, в сентябре темпы кредитования замедлились. Однако согласно прогнозам «Дом.РФ», по итогам года объем выданных ипотечных кредитов достигнет 3 трлн руб., что на 50% больше, чем в прошлом году.

Конец дешевой ипотеки: что будет с кредитами на покупку жилья
Финансы

В середине октября Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Уралсиб и Райффайзенбанк подняли ставки по ипотеке в среднем на 0,4–0,5% после того, как ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%. Повышение регулятор объяснил волатильностью на финансовых рынках, произошедших в преддверии введения санкций и усиления инфляционного давления.

При этом в конце октября ЦБ сохранил уровень ключевой ставки. Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал «сугубо временным явлением» повышение ставок банков по ипотеке.

В мае президент Владимир Путин поручал правительству добиться снижения ставок по ипотечным кредитам ниже 8% к 2024 году.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: ЦБ , Ипотека , выплаты , Россияне
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