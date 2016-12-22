Сбербанк поднял ставки по ипотеке

Ставки по различным видам кредитов на приобретения жилья увеличены Сбербанком на 0,4–0,6 процентного пункта

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Ипотечные кредиты от Сбербанка стали дороже. Из материалов на сайте банка следует, что ставки по различным видам кредитов повышены на 0,4–0,6 процентного пункта (п.п.).

В частности, минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку готового жилья составляет теперь 9,2% годовых вместо 8,6%. Кредит на покупку квартиры в строящемся доме теперь можно взять минимум под 7,5% годовых (было 7,1%), а рефинансировать ипотечный кредит в другом банке предлагается по ставке от 9,9% годовых (было 9,5%).

Представитель Сбербанка сообщил РБК, что ставки повышены по всем ипотечным продуктам и программам за исключением «Военной ипотеки», «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми».

«Повышение касается только вновь подаваемых заявок», — пояснил представитель банка, отметив, что для зарплатных клиентов Сбербанка установлен единый дисконт в размере 0,3 п.п. (ранее этот показатель мог составлять от 0,3 до 0,5 п.п.) и уменьшена надбавка за оформление ипотеки по двум документам до 0,3 п.п. (ранее 0,5 п.п.).

До действовавшего до сих пор уровня Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам 9 июня 2018 года, опустив их на 0,3–0,5 п.п. Однако 14 сентября 2018 года ЦБ впервые с декабря 2014 года повысил свою ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% годовых. Представитель Сбербанка пояснил, что изменение процентных ставок является «следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ».

«Экономика формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам. Сбербанк повышал ставки по вкладам 24 августа на 0,2–0,4 п.п. и 12 октября на 0,15–0,5 п.п. Таким образом, общее повышение ставок по вкладам было 0,35–0,9 п.п. Вслед за повышением ставок по вкладам корректируются ставки по ипотечным кредитам на 0,4 п.п.», — отметил представитель Сбербанка.

С 27 сентября 2018 года ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке на один процентный пункт — с 9–9,25% до 10–10,25% годовых — повысил «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования — АИЖК).

​По итогам первого полугодия 2018 года доля Сбербанка в совокупном ипотечном портфеле 20 крупнейших российских банков превысила, по данным портала Banki.ru, 60%. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в России в январе—августе 2018 года, составила 9,59%.