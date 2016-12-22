ВТБ последним из крупных банков объявил о повышении ставки по ипотеке

ВТБ с 6 ноября повысит ставки по ипотеке на 0,4 п.п., кредит на покупку недвижимости будет доступен по ставке от 9,3%. Другие крупные игроки на рынке ипотечного кредитования уже подняли ставки на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

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С 6 ноября ВТБ увеличит ставки по ипотеке на 0,4 п. п., сообщил РБК руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ будет доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования. Повышение коснется только новых заявок от клиентов, то есть принятых после 6 ноября), уточнили в банке.

«Главными макроэкономическими факторами, влияющими на изменение ценовых показателей по ипотеке, являются динамика ключевой ставки ЦБ и конъюнктура рынка», — пояснил Дячкин.

ВТБ обещает сохранить все специальные дисконты для партнеров и промоакции. Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 9,4%, для других групп клиентов — 9,7%. Ставка по программе «Военная ипотека» остается без изменений — на уровне 9,3% годовых.

Ранее о повышении ипотечных ставок объявили другие крупнейшие игроки рынка. 22 октября о повышении ставок по ипотеке на 0,4 п.п. сообщил Сбербанк, занимающий около 50% рынка. В конце сентября ставки повысили​ госкорпорация «Дом.рф» и банк «Уралсиб». Газпромбанк сообщал, что собирается повысить ставки в ближайшее время. Райффайзенбанк повысил ставки по ипотеке еще в августе на 1 п.п. в связи с ростом долгосрочных ставок фондирования на рынке, а Абсолют Банк за сентябрь менял ставку дважды: первый раз — 3 сентября на 0,5 п.п., второй — 1 октября (+0,25 п.п.).