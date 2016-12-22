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ЦБ ослабит для Сбербанка ограничения по выдаче ипотеки
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ЦБ ослабит для Сбербанка ограничения по выдаче ипотеки
Финансы, 00:19
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ЦБ ослабит для Сбербанка ограничения по выдаче ипотеки
ЦБ намерен ослабить ограничения по выдаче ипотеки для банков, оценивающих кредитные риски на основе внутренних рейтингов. Сейчас право на такую оценку рисков имеет только Сбербанк
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

В настоящее время Центробанк разрабатывает нормативный акт, в котором будут содержаться особенности применения регуляторных надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным низким взносом (то есть ниже 20% от всей суммы кредита) для банков, использующих подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). Об этом говорится в ответе пресс-службы ЦБ на запрос РБК.

Необходимость разработки отдельного нормативного акта связана с тем, что во внутренних рейтинговых моделях банков риски, заложенные в надбавках регулятора, могут быть уже частично учтены, отмечают в ЦБ. На данный момент в российской банковской системе единственный банк, которому ЦБ год назад разрешил перейти на продвинутый подход, — это Сбербанк.

Нормативный акт будет касаться не только ипотеки, но и вообще любых активов банка, которые являются источником системных рисков. К примеру, если такие активы способствуют перегреву рынка кредитования.«Сейчас несколько вариантов такого учета надбавок для банков, использующих ПВР. До вступления в силу нормативного акта для банков, использующих ПВР, действует общий подход», — резюмировал в ЦБ.

Что такое «продвинутый подход»

Механизм «продвинутого подхода» заключается в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных кредитов, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. Это один из подходов для оценки кредитного риска, предлагаемый международными стандартами оценки банковских рисков «Базель II». «Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал.

Сейчас в рамках того же «Базель II» российскими банками используется «упрощенный стандартизированный подход», когда риски и необходимые значения резервов определяются документами регулятора.

В октябре ЦБ повысил коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20%. С 1 января 2019 коэффициент риска по таким кредитам станет станет 200% вместо 150%.

Именно Сбербанк рассчитывает на послабления со стороны ЦБ в части надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом. Крупнейший госбанк ведет переговоры с ЦБ о снижении требований к таким кредитам, об этом журналистам во вторник, 13 ноября, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Статистика Сбербанка говорит о том, что уровень просрочки не зависит от размера первоначального взноса. Категория заемщиков, берущих ипотеку с низким первым взносом, по уровню просрочки находится в одном ряду с остальными, отметил он. «Люди в России очень ответственно относятся к ипотечным платежам, во-первых. Во-вторых, сама конструкция ипотеки в нашем законодательстве достаточно жесткая — не платить по ипотеке очень дорого, поэтому люди платят», — рассказал Греф.

В итоге, заключил Греф, либо Сбербанку из-за регуляторных надбавок придется повысить существенно ставки, либо закрыть этот продукт. «Я сам, много лет скитавшийся по общежитиям, по съемным квартирам, знаю, что это такое», — добавил он.

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В Сбербанке на ипотеку с низким первоначальным взносом пришлось 36% всех выдач на текущий момент. По словам Грефа, ипотеку с низким первоначальным взносом берет очень чувствительная категория людей, которые не могут набрать 20% на первоначальный взнос, — молодые люди, но зачастую они рассчитываются по кредиту быстрее, чем другие категории.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Центробанк , Ипотека
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