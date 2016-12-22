ЦБ зафиксировал снижение выдачи ипотеки в сентябре

В сентябре банки выдали ипотеки меньше, чем в августе. В 2018 году выдача снижалась лишь в мае — месяце с большим числом выходных. Несмотря на рост ставок, эксперты пока не меняют прогнозы по росту кредитов на жилье по итогам года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

По данным ЦБ, в сентябре 2018 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 255,3 млрд руб. Это примерно на 2% меньше, чем было выдано на покупку жилья в августе этого года — 260,3 млрд руб. Ранее в 2018 году сокращение выдач наблюдалось только в мае — месяце с большим количеством праздничных дней: тогда ипотечное кредитование сокращалось на 5,5% к апрельскому уровню (было выдано кредитов на 250 млрд руб.).

Кредитование в сентябре замедлилось несмотря на то, что средняя ставка по кредитам, выданным в этом месяце, снизилась до 9,41% — на 0,01 процентного пункта к августу. По кредитам на новостройки ставки, по данным «Дом.РФ», в сентябре составили 9,11% (рост на 0,06 п.п.), а на вторичное жилье — 9,54% (снижение на 0,05 п.п.).

Несмотря на снижение выдачи кредитов в сентябре, «Дом.РФ» не меняет свой прогноз по итогам года — 3 трлн руб. Это на 50% больше, чем в 2017 году. Прогноз «Эксперт РА» более скромный, объемы выдач вырастут примерно на 35%, до 2,7–2,8 трлн руб.

К настоящему времени все крупные игроки ипотечного рынка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Уралсиб, Абсолют Банк — подняли ставки в среднем на 0,4–0,5 п.п. после повышения ключевой ставки Центробанком 14 сентября (на 0,25 п.п., до 7,5%), которую регулятор повысил на фоне волатильности на финансовых рынках из-за угрозы санкций и усиления инфляционного давления. Но по подсчетам аналитиков «Дом.РФ», по итогам года средняя ставка ипотечного кредита составит 9,5–9,8%, впервые за всю историю опустившись ниже 10%.

До конца года рынок ипотеки будет расти, поскольку заемщики, планирующие получить кредит, ускорятся в принятии решения, чтобы успеть взять ипотеку по относительно комфортным текущим ставкам, полагает ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

В 2019 году аналитики «Эксперт РА» прогнозируют снижение объема выдачи ипотеки на фоне нарастающих геополитических и финансовых рисков, низких темпов прироста реальных доходов населения и увеличения цен на жилье. В следующем году объем выдаваемых кредитов на жилье снизится на 8–9%, составив 2,5 трлн руб., прогнозируют в агентстве.