В Киеве заявили о частичном восстановлении движения судов в Азовском море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море, а суда могут проходить через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено», — сказал он.

Омелян добавил, что Россия частично разблокировала порты Бердянска и Мариуполя. Он отметил, что входа в Азовское море ожидают 17 судов, а на выход — одно. Омелян выразил надежду, что вскоре украинские порты будут разблокированы полностью, а за этим последует освобождение задержанных украинских моряков.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины. По данным ФСБ, они вошли в территориальные воды России без разрешения, игнорировали требования остановиться и совершали опасные маневры. Находившихся на борту моряков и сотрудников Службы безопасности Украины арестовали на два месяца, после чего отправили в Москву. Им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы. В связи с инцидентом украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны до 26 декабря.

В конце ноября Омелян заявлял, что 35 украинских судов заблокированы Россией в портах Мариуполя и Бердянска в Азовском моря. Однако в Росморречфлоте отметили, что ограничений на проход судов по Керчь-Еникальскому каналу нет, и добавили, что стоянка судов у канала является нормальным явлением, связанным с погодой.