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Украина решила подать в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
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Украина решила подать в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 03:39
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Украина решила подать в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
О готовящемся иске в Международный суд ООН против России рассказал Петр Порошенко. Он уверен, что Украина «должна объединить усилия всего мира». Ранее Киев обратился по поводу инцидента в Керченском проливе в ЕСПЧ
Фото: Yves Herman / Reuters

Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшем место 25 ноября. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV рассказал президент Украины Петр Порошенко.

«Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

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По его словам, украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом. Российские военные, считает Порошенко, совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.

Порошенко подчеркнул, что в сложившейся ситуации власти Украины «должны объединить усилия всего мира». Он напомнил, что ранее Киев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тот потребовал от России предоставить информацию об украинских моряков.

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«Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила. Поэтому мы должны сейчас объединить усилия всего мира», — сказал Порошенко.

О том, что Украина обратилась в ЕСПЧ по поводу инцидента в Керченском проливе, стало известно на минувшей неделе. Украина попросила ЕСПЧ вмешаться, чтобы обеспечить благополучие своих задержанных российской стороной моряков. В заявлении суда говорилось, что в ответ на обращение Киева, ЕСПЧ запросил у российского правительства информацию о состоянии задержания моряков и попросил «предоставить все соответствующие документы».

Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Керченский пролив , суд ООН
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