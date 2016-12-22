Трамп отменил пресс-конференцию на саммите G20 из-за смерти Буша-старшего

Американский лидер Дональд Трамп отменил пресс-конференцию на саммите G20 в Буэнос-Айресе в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что сделал это «из уважения к чете Буш и экс-президенту Джорджу Бушу-старшему». По словам Трампа, пресс-конференция состоится после похорон.

Джордж Буш-старший умер 1 декабря на 95-м году жизни, он возглавлял США в 1989–​1993 годах. Трамп, выражая свои соболезнования, отметил «неподдельность и обезоруживающую мудрость» Буша-старшего, а также его заслуги и победы, включая окончание холодной войны.

Об этом также напомнил бывший президент СССР Михаил Горбачев, назвав Буша-старшего «настоящим партнером». Свои соболезнования также выразили бывший президент США Барак Обама и российский лидер Владимир Путин.