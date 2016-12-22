Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Президент Владимир Путин направил телеграмму Джорджу Бушу-младшему, в которой выразил свои соболезнования в связи с кончиной его отца, 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Документ опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, Буш-старший — «выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране — с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время».

Российский лидер отметил, что Буш-старший возглавлял США «на одном из важнейших этапов мировой истории», проявив политическую мудрость и дальновидность. Путин подчеркнул усилия Буша-старшего для укрепления отношений Москвы и Вашингтона в вопросах международной безопасности. Глава государства отметил, что ему особенно запомнилась встреча с Бушем-старшим в усадьбе города Кеннебанкпорт в штате Мэн.

Джордж Буш-старший умер 1 декабря, ему было 94 года, он возглавлял США в 1989–1993 годах. Соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выразили бывший глава государства Барак Обама, действующий президент США Дональд Трамп и экс-президент СССР Михаил Горбачев. По словам Обамы, Буш-старший был патриотом и «скромным служителем Америки», Трамп отметил верность Буша-старшего «вере, семье и стране», а Горбачев напомнил о вкладе 41-го президента США в прекращение холодной войны и гонки вооружений.