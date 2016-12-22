Обама назвал Буша-старшего патриотом и «скромным служителем Америки»

Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего, отметив, что Америка потеряла «патриота» и своего «скромного служителя». Об этом он написал в своем Twitter.

«Наши сердца сегодня полны печали, но в то же время они наполнены благодарностью. Не только за те годы, которые он провел на посту 41-го президента, но и за более 70 лет его преданного служения стране, которую он любил», — отметил Обама.

Он добавил, что мысли американцев сегодня со всей семьей Буша и теми, кто был вдохновлен примером Джорджа Буша-старшего и его жены Барбары.​

Ранее стало известно, что на 95-м году жизни умер экс-президент США Джордж Буш-старший, который возглавлял страну с 1989 по 1993 год. Во время его президентского срока закончилась холодная война и распался СССР.

В апреле этого года умерла его жена Барбара Пирс Буш, с которой они прожили вместе 73 года.





