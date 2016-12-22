Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.
В заявлении отмечается, что президент вместе со своей женой Меланией присоединяется к скорбящей нации.
«Благодаря его неподдельности, обезоруживающей мудрости и неизменной приверженности вере, семье и стране президент Буш вдохновлял поколения своих соотечественников служить государству», — заявил Трамп.
Он также отметил заслуги и победы Буша-старшего, в том числе и окончание холодной войны.
Ранее свои соболезнования выразил бывший лидер США Барак Обама, назвав 41-го президента «патриотом» и «скромным служителем Америки».
1 декабря стало известно, что на 95-м году жизни умер экс-президент США Джордж Буш-старший, который возглавлял страну с 1989 по 1993 год.