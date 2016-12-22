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Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
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Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
Общество, 08:11
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Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
На 95-м году жизни умер бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший, который возглавлял страну с 1989 по 1993 год. Именно во время его президентства распался Советский Союз и закончилась холодная война
Президент Джордж Буш-старший во время обращения к нации после отставки Михаила Горбачева в 1991 году (Фото: Reuters)

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретарь экс-главы государства Джима Макграта.

В апреле этого года умерла его жена Барбара Пирс Буш, с которой они прожили вместе 73 года. У них было пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.​ Неофициальную приставку «старший» Джордж Герберт Уокер Буш получил к своей фамилии во избежание путаницы после того, как его сын Джордж Буш-младший выиграл выборы и в 2001 году стал 43-м президентом США.

Буш-старший занимал высший государственный пост США в течение одного срока, в 1993 году он проиграл выборы демократу Биллу Клинтону. Президентство Буша-старшего было отмечено военными операциями в Панаме, на Филиппинах, а также масштабной военной кампанией «Буря в пустыне» по разгрому иракской армии Саддама Хусейна, вторгшейся в Кувейт. Кроме того, на время его президентства пришлось падение Берлинской стены, отставка первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и распад этого государства, что ознаменовало собой окончание холодной войны.

Буш участвовал во Второй мировой войне, он был пилотом самолета-торпедоносца, во время одной из операций был сбит, его спасли, однако Буш оказался единственным выжившим из всего экипажа самолета. Через неделю после возвращения с войны в 1945 году Буш женился на Барбаре Пирс и поступил в Йельский университет.

В 1966 году Буш был избран в конгресс, в 1973 году он возглавил Национальный комитет Республиканской партии. В 1976 году во время президентства Джеральда Форда Буш был назначен директором ЦРУ. В 1980 году он в паре с Рональдом Рейганом выиграл президентские выборы и стал при нем вице-президентом.

В 1988 году Буш выиграл президентские выборы уже в качестве лидера гонки и 20 января 1989 года сменил на высшем государственном посту США Рональда Рейгана.

В феврале 1992 года президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш подписали в Кэмп-Дэвиде совместную декларацию, которая официально положила конец холодной войне. Однако в 1992 втором году, после своего первого срока в качестве главы государства, Джордж Буш-старший проиграл президентские выборы демократу Биллу Клинтону, который проводил свою кампанию под лозунгом «Это экономика, дурачок!». По мнению многих экспертов, важный вклад в победу Клинтона внес миллиардер Росс Перо, который вступил в гонку как независимый кандидат и расколол электорат республиканцев, отобрав часть голосов у Буша. За Перо тогда проголосовали более 19 млн человек. В итоге Клинтон получили 43% голосов, Буш — 37%, а Перо почти 19%.

На выборах в 2016 году миллиардера Дональда Трампа, который решил бороться за пост президента как независимый кандидат, пригласили вступить в команду республиканцев, но с условием, что в случае вылета после этапа внутрипартийных праймериз Трамп не будет пытаться участвовать в выборах как независимый. Однако Трампу удалось не только выиграть партийные праймериз и стать кандидатом от Республиканской партии, но и победить в президентской гонке в целом. В той кампании кандидатом от республиканцев пытался стать еще один сын Буша-старшего — Джеб Буш, но он покинул гонку на этапе праймериз. Буш-старший не приехал на инаугурацию Трампа, как сообщали агентства — по состоянию здоровья.

Свой 75-й день рождения Буш-старший отметил прыжком с парашютом. После этого он прыгал в день рождения еще несколько раз, последний прыжок экс-президент совершил в день своего 90-летия.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Джордж Буш-старший , Президент , США Россия
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