Горбачев отметил вклад Джорджа Буша-старшего в прекращение холодной войны

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша и отметил его вклад в прекращение холодной войны и гонки вооружений. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я отдаю должное вкладу Джорджа Буша в это историческое достижение. Он был настоящим партнером», — сказал Горбачев. Он отметил, что много работал вместе с Бушем-старшим «в годы огромных перемен, в драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности».
По словам Горбачева, он и его супруга Раиса «очень ценили внимание, доброжелательность и простоту в общении, характерную для Джорджа и Барбары Буш, для всех их большой и дружной семьи».
Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни 1 декабря. Он был президентом США с 1989 по 1993 год. Свои соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выразил экс-президент США Барак Обама и действующий глава государства Дональд Трамп. Обама назвал Буша-старшего «патриотом» и «скромным служителем Америки», а Трамп напомнил о «неизменной приверженности вере, семье и стране» 41-го президента.