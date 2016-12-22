Белый дом рассказал о «любезностях» Трампа и саудовского принца на G20

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман «обменялись любезностями» на саммите лидеров стран из G20, пишет The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.
«Они обменялись любезностями на сессии лидеров [стран G20]», — сообщили в Белом доме. Позже Трамп заявил журналистам, что только поприветствовал Мухаммеда бен Сальмана и не успел поговорить с ним. Президент США не исключил, что ему и принцу еще удастся побеседовать.
По данным газеты The Washington Post, именно Мухаммед бен Сальман отдал приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, которое произошло в саудовском посольстве в Стамбуле. В Эр-Рияде эти обвинения отвергли. Позже в Госдепе США заявили, что американская разведка пока не сделала окончательных выводов об убийстве журналиста.
Как отмечает The Hill, перед саммитом лидеров стран G20 в Белом доме сообщали, что у Трампа не запланировано встреч с саудовским принцем из-за переговоров с лидерами других стран, которые должен провести президент США.
Накануне саммита, 29 ноября, Трамп отменил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, причиной стало то, что задержанные 25 ноября российскими пограничниками в Керченском проливе украинские военные не возвращены на родину.