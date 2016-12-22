WP узнала о выводах ЦРУ насчет заказчика убийства Хашкаджи

По информации издания, ЦРУ пришло к выводу, что приказ убить журналиста отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эр-Рияд продолжает отвергать обвинения

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пришло к выводу, что убить журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, свои выводы ЦРУ сделала на основе нескольких источников. В их числе — телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана (посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он делал Джамалю Хашкаджи. Халид, в частности, сказал Хашкаджи, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и заверял его в том, что это безопасно.

Собеседники издания уточняют, что остается неясным, знал ли Халид, что Хашкаджи будет убит. Однако позвонил он журналисту по указанию своего брата, знают источники газеты, знакомые с содержанием звонка, который был перехвачен разведкой США.

Пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фатима Башен в беседе с WP заявила, что посол и Хашкаджи никогда не обсуждали «что-либо, связанное с поездкой в ​​Турцию». Она добавила, что «предполагаемые выводы ЦРУ являются ложными». «Мы слышали и продолжаем слышать различные теории, не видя подтверждения этим спекуляциям», — добавила она.

Сам посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах также прокомментировал публикацию WP. «Как мы и заявили The Washington Post, последний контакт, который у меня был с Хашкаджи, был посредством СМС 26 октября 2017 года. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и, уж точно, никогда не предлагал поехать в Турцию по какой-либо причине. Я прошу правительство США предоставить информацию касательно этих обвинений», — написал он на своей странице в Twitter в ночь на субботу после публикации статьи.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября. В тот день он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше его никто не видел. Тело Хашкаджи не нашли. По версии турецкой прокуратуры, журналиста убили, его тело расчленили и уничтожили. На этой неделе США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии, которые по мнению Вашингтона, причастны к убийству Хашкаджи. Среди них – бывший советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, его подчиненный Махер Абдулазиз Мутреб, а также генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммед аль-Отайби.

Это не первые обвинения в адрес руководства Саудовской Аравии. В начале ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. Эр-Рияд отвергает эти обвинения, утверждая что руководство королевства никак не связано с убийством журналиста. В минушвший четверг глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль Джубейр пообещал подать в суд на СМИ, которые «проводят жесткую информационную кампанию против королевства».