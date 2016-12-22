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Госдеп опроверг информацию о сделанных ЦРУ выводах по убийству Хашкаджи
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Госдеп опроверг информацию о сделанных ЦРУ выводах по убийству Хашкаджи
Политика, 01:20
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Госдеп опроверг информацию о сделанных ЦРУ выводах по убийству Хашкаджи

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пока не сделало окончательных выводов касательно дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает CNN.

По ее словам, американское правительство пока не пришло к заключению в этом расследовании, в котором бы точно указывался заказчик убийства журналиста.

«Остаются многочисленные нерешенные вопросы в отношении убийства Хашкаджи», — сказала она.

Как отметила Нойерт, Госдеп будет дальше пытаться найти относящиеся к этому делу факты.

WP узнала о выводах ЦРУ насчет заказчика убийства Хашкаджи
Политика

16 ноября издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что ЦРУ пришло к выводу, что убить журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

По информации издания, свои выводы ЦРУ сделало на основе нескольких источников. В их числе — телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана (посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он сделал журналисту незадолго до его смерти. Халид, в частности, сказал Хашкаджи, что колумнист должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и заверял его в том, что это безопасно.

Теги: Убийство , журналист , The Washington Post , ЦРУ , Госдеп США , Хизер Нойерт
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