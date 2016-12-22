В Минобороны сообщили о сборе войск НАТО у границ России под видом учений

НАТО под прикрытием военных учений концентрирует войска и технику у российских границ. Об этом заявил замминистра обороны, генерал-полковник Александр Фомин, передает «Интерфакс».
По его словам, тяжелая и бронетанковая техника рассредоточена в Прибалтике и Польше. «За Польшу мы положили более 600 тыс. жизней [в Великой Отечественной войне], и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу», — сказал Фомин.
В ноябре глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министром обороны Польши Мариусом Блащаком заверил, что Вашингтон поддержит Варшаву в случае противостояния с Россией.
Президент Польши Анджей Дуда сообщал в сентябре, что Варшава планирует разместить на своей территории американские военные базы. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Россия даст ответ на подобный шаг, чтобы устранить возможную военную угрозу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также пообещал дать адекватный ответ на действия Польши при размещении военных баз США.