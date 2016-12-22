Глава Пентагона пообещал поддержать Польшу в противостоянии с Россией

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариусом Блащаком в Пентагоне, подтвердив намерение сохранить тесные связи между двумя странами в военной области. Об этом заявила представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Дана Уайт, сообщается на сайте Пентагона.

Также Мэттис подтвердил, что США будут поддерживать Польшу по линии НАТО в противостоянии с Россией. Глава Пентагона поблагодарил Блащака за предложение Польши «расширить возможности США» в этой стране, а также за роль Варшавы в размещении в Центральной Европе 4500 американских военнослужащих.

В сентябре польский президент Анджей Дуда сообщал, что Варшава намерена разместить на своей территории военные базы США. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Москве придется ответить на подобный шаг для устранения возможной военной угрозы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск даст адекватный ответ на размещение американских военных баз в Польше.