ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,39 67,30 EUR Нал. 77,29 75,83 USD Бирж. 68,13 +0,28 EUR Бирж. 76,87 +0,65 USD ЦБ. 67,68 +0,16 EUR ЦБ. 76,07 -0,02 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6467,00 +9,00 IMOEX 2374,94 -0,79% RTSI 1100,05 -1,32% Brent 66,80 -5,93% DJIA 25286,49 -0,40% Nasdaq 7200,88 +0,00%
Глава Пентагона пообещал поддержать Польшу в противостоянии с Россией
Лента новостей
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 48 06:39, Общество Глава Пентагона пообещал поддержать Польшу в противостоянии с Россией 06:21, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 06:00, РБК и Мир WP узнала о ссоре Трампа с Мэй из-за Ирана и торговых сделок с ЕС 05:57, Политика В США осудили выходцев с Украины за отправку частей тепловизоров в Россию 05:29, Общество Минобороны сообщило об учениях ВКС над Японским морем 04:42, Политика Минобороны утвердило техзадание на новый транспортник Ил-276 04:31, Бизнес СМИ узнали о заработанных в СИЗО чиновником Минобороны 46 млн руб. 04:26, Общество Кожемяко подал документы в избирком на выборы главы Приморья 04:18, Политика СК назвал три версии крушения сухогруза в Охотском море 03:44, Общество СМИ узнали о миллиардных претензиях налоговиков к табачным компаниям 03:38, Бизнес В Минобороны рассказали о борьбе с военными кибератаками Запада 03:28, Политика СМИ узнали о снятии запрета на аккредитацию для RT France 03:02, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:00, РБК и Philips Минкомсвязи предложило отменить лицензии на издание DVD и CD 02:55, Бизнес США ввели санкции против сына лидера «Хезболлы» 02:31, Политика Пенс пригрозил Китаю холодной войной 01:53, Политика Обвал цен на нефть. Главное 01:22, Экономика Правозащитники узнали о плане ЦРУ возродить программу «сыворотки правды» 01:19, Политика Минспорт предложил штрафовать за незаконную продажу билетов на Евро-2020 01:17, Общество В секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем 00:42, Политика Замглавы ФСИН рассказал об экономии на питании для заключенных 00:24, Общество ЦБ ослабит для Сбербанка ограничения по выдаче ипотеки 00:19, Финансы МИД ответил на заявление Госдепа о роли России в афганском конфликте 00:17, Политика СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП в Киеве 00:02, Общество Цена нефти марки Brent упала на $5 за день 00:01, Экономика Прокуратура Чехии проверит сообщения о похищении сына премьер-министра 13 ноя, 23:58, Политика Мелания Трамп потребовала уволить советника Болтона 13 ноя, 23:45, Политика
Глава Пентагона пообещал поддержать Польшу в противостоянии с Россией
Политика, 06:21
0
Глава Пентагона пообещал поддержать Польшу в противостоянии с Россией

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариусом Блащаком в Пентагоне, подтвердив намерение сохранить тесные связи между двумя странами в военной области. Об этом заявила представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Дана Уайт, сообщается на сайте Пентагона.

Также Мэттис подтвердил, что США будут поддерживать Польшу по линии НАТО в противостоянии с Россией. Глава Пентагона поблагодарил Блащака за предложение Польши «расширить возможности США» в этой стране, а также за роль Варшавы в размещении в Центральной Европе 4500 американских военнослужащих.

В сентябре польский президент Анджей Дуда сообщал, что Варшава намерена разместить на своей территории военные базы США. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Москве придется ответить на подобный шаг для устранения возможной военной угрозы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск даст адекватный ответ на размещение американских военных баз в Польше.

Теги: Пентагон , Россия - Польша , военная база
Главное
Москвичи не увидели в Сергее Собянине президента Политика
Материалы по теме
Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии Политика
Лукашенко пригрозил «что-то разместить» из-за баз США в Польше Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter