Министр экономики Крыма и ее зам ушли в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра экономического развития республики Натальи Чабан и ее первого заместителя Андрея Кулика. Об этом сообщает «Крыминформ». Отмечается, что Чабан и Кулик покинули свои посты по собственному желанию.

Наталья Чабан возглавила республиканское министерство экономического развития в декабре 2017 года, сменив на этом посту Андрея Мельникова. Кулик стал первым заместителем Чабан с мая 2018 года, до этого он занимал должность внештатного советника министра экономразвития Крыма.

Ранее об отставке Чабан сообщал источник РБК в республиканском министерстве, информацию подтвердил собеседник, близкий к региональным властям. По словам одного из источников РБК, Чабан — «человек [Виталия] Нахлупина», зампредседателя Совета министров Крыма, которого обвиняют в коррупции.

Чиновник был задержан 17 октября, на следующий день в Москве задержали бывшего замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего замглавы комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку по обвинению во взяточничестве на 5 млн руб. Источник РБК, близкий к властям Крыма, утверждал, что задержанные являются выходцами из команды Нахлупина.

После задержания Нахлупина власти Крыма реорганизовали комитет дорожного хозяйства республики, работу которого он курировал. В ноябре Басманный суд Москвы арестовал счет супруги Нахлупина, на котором находились 14 млн руб.