В Крыму реорганизовали министерство транспорта после ареста зама Аксенова

Комитет дорожного хозяйства Крыма присоединили к региональному министерству транспорта, сообщает «Крыминформ». Для ликвидации комитета будет учреждена спецкомиссия.

Работу комитета курировал вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, который был задержан в Москве 17 октября. Его заподозрили в получении взятки. Также силовики задержали бывшего замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого замглавы конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.

По словам адвоката Дукорского, вице-премьера Крыма обвиняют в получении взятки в 5 млн руб. Аксенов отреагировал на задержание своего заместителя словами «неприкасаемых нет». Он пообещал, что для всех нарушителей закона «наказание неотвратимо».

Басманный суд Москвы 18 октября арестовал Нахлупина до 16 декабря, ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК.