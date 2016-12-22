Суд арестовал счет супруги обвиняемого в коррупции замглавы Крыма

Басманный суд арестовал счет супруги замглавы Республики Крым Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

​«Суд наложил арест на один расчетный счет его супруги, на 14 млн руб.», — сказала она, уточнив, что в настоящее время не были наложены аресты на недвижимость и другое имущество.

Заместителя главы Крыма Виталия Нахлупина задержали 17 октября в Москве. По сообщению властей республики, это связано с обвинением в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Источник РБК, близкий к правительству Крыма, связал задержание Нахлупина с дорожными тендерами и попыткой перехватить контроль над подрядчиками трассы «Таврида». Впоследствии Нахлупина арестовали до 16 декабря.

Вместе с ним задержали бывшего первого зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку и бывшего замминистра транспорта региона Валентина Дукорского. Их подозревают в получении взятки в размере 5 млн руб.