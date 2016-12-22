Вместе с вице-премьером Крыма задержали еще двух бывших чиновников

Задержаны бывший замминистра транспорта республики и бывший замглавы одного из комитетов регионального правительства. Источники РБК называют их выходцами из команды вице-премьера Нахлупина, фигуранта дела о взятках

Ярослав Сливка (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

В Москве задержаны бывший первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и бывший замминистра транспорта республики Валентин Дукорский, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

По ее словам, бывших чиновников обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 — получение взятки в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф до 5 млн руб. или в размере до стократной суммы полученной взятки.

Сливку и Дукорского задержали 17 октября параллельно с вице-премьером республики Виталием Нахлупиным, уточнили два источника РБК, близкие к властям Крыма. Источники охарактеризовали их как выходцев из команды Нахлупина.

Дукорский потерял пост замминистра транспорта в ноябре 2015 года, после выхода из строя моста в Джанкойском районе. Сливка вместе с главой комитета по конкурентной политике были отставлены Аксеновым 2 июня этого года.

Нахлупина задержали 17 октября. Ему также предъявили обвинение во взяточничестве. По данным близкого к руководству Крыма источника РБК, дело против Нахлупина связано с тендерами на ремонт и строительство дорог, которые он курировал. Также собеседник сказал, что чиновник пытался контролировать подрядчиков строительства трассы «Таврида».

В Крыму прошли обыски в комитете дорожного хозяйства и конкурентной политики, в службе автомобильных дорог и предприятиях «Крымэнерго» и «Крымгазсети», рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Источники РБК, близкие к руководству Крыма, администрации президента и силовым структурам, сообщили накануне, что помимо Нахлупина задержали около 20 региональных чиновников.