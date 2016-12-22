Министр экономики Крыма уйдет в отставку после ареста зама Аксенова

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан покинет свой пост. Источники РБК связывают ее отставку с претензиями силовиков к вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину

Наталья Чабан (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан в ближайшее время уйдет в отставку, рассказал РБК источник в крымском министерстве, информацию подтвердил собеседник, близкий к региональным властям.

«Она на больничном, — уточнил источник в ведомстве. — Когда выйдет — сразу: вопрос уже решенный». Второй собеседник РБК подтвердил решение об отставке министра, назвав ее «человеком Нахлупина».

Заместитель главы Крыма Виталий Нахлупин был задержан 17 октября в Москве. Власти республики тогда связали его задержание с обвинением в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Источник РБК, близкий к правительству Крыма, объяснил задержание Нахлупина его причастностью к махинациям с дорожными тендерами и попыткой перехватить контроль над подрядчиками трассы «Таврида». 18 октября Басманный суд столицы арестовал Нахлупина до 16 декабря по делу о «систематических взятках».

Вместе с ним были арестованы бывший первый зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и экс-замминистра транспорта региона Валентин Дукорский. Их подозревают в получении взятки в размере 5 млн руб.

В пресс-службе Минэкономразвития Крыма отказались от комментариев. РБК запросил комментарий главы Крыма Сергея Аксенова у его пресс-секретаря Екатерины Полончук.

Наталье Чабан 43 года, она родилась в Кишиневе и окончила Кишиневский финансово-экономический техникум, а затем — Академию экономических наук в Молдавии. С 1998 по 2000 год руководила группой прогнозирования валютного курса в департаменте внешних связей и валютных операций Национального банка Молдавии, затем занялась частным бизнесом. В 2010 году стала экспертом комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Заместителем министра экономического развития Крыма Чабан назначена в июне 2016 года, зимой 2017 года заняла пост министра. Она стала пятым министром экономического развития в правительстве Сергея Аксенова.

Ее предшественник, Андрей Мельников, покинул свой пост «по семейным обстоятельствам», проработав меньше года. Источник РБК, близкий к региональным властям, рассказал о его конфликте с замглавы Крыма Нахлупиным.