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Lockheed Martin $366 (+22%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
CBS $70 (+28,02%) прогноз RBC Capital Markets к 29.11.19 Купить
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Суд в Токио продлил арест Карлоса Гона еще на десять суток

Суд в Токио удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона до 10 декабря. Об этом сообщает Kyodo.

Как поясняет The Japan Times, прокуроры по окончании этого срока должны будут или предъявить Гону обвинение, или принять решение о его освобождении. Однако его арест могут продлить, если будут выданы новые ордера и суд поддержит продление, отмечает издание.

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Гона арестовали 19 ноября в Японии. Компания Nissan провела против него и топ-менеджера Грега Келли расследование, в ходе которого выяснилось, что они в течение многих лет занижали доходы Гона в отчетах для биржи.

22 ноября Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan, позднее аналогичное решение принял автоконцерн Mitsubishi. При этом он остался гендиректором Renault, однако совет директоров решил временно назначить его заместителем Тьерри Боллоре и дал ему такие же полномочия. Также Гон формально остается главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Теги: Япония, Карлос Гон
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