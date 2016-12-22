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Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan
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Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan
Бизнес, 15:42
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Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan
Топ-менеджер был задержан по подозрению в сокрытии доходов и использовании активов Nissan в личных целях. Теперь Карлос Гон уволен с должности председателя совета директоров японской компании
Карлос Гон (Фото: Vincent Isore / imago / IP3press / ТАСС)

Один из самых известных менеджеров в автоиндустрии Карлос Гон отправлен в отставку с поста председателя совета директоров Nissan Motor, сообщает японский телеканал NHK.

Решение об отставке Гона, ставшего фигурантом скандала о финансовых махинациях, было принято на внеочередном заседании совета директоров Nissan. Менеджер пока что останется членом СД, так как для его полного увольнения из компании нужно решение акционеров. Работы лишился и представительный директор автопроизводителя Грэг Келли. Представитель Nissan отказался от комментариев для Bloomberg.

В Renault, где Гон занимает позиции СЕО и председателя СД, пока не стали увольнять менеджера, но начали собственное расследование.

Карлос Гон был арестован в понедельник, 19 ноября. Он возглавлял не только Nissan, Гон все еще сохраняет за собой должности СЕО и председателя СД альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Японская компания в течение нескольких месяцев вела внутреннее расследование против Гона, которого заподозрили в сокрытии $44 млн собственных доходов и использовании активов компании в личных целях. Келли считают соучастником Гона. Топ-менеджеру может грозить до десяти лет лишения свободы.

До своего ареста Гон занимался подготовкой полного слияния Nissan и Renault SA. Как отмечает Bloomberg, после задержания и увольнения Гона такая сделка стала менее вероятной. Против выступает СЕО Nissan Хирото Сайкава. В целом в Японии противоречивое отношение к альянсу из-за сильных финансовых результатов Nissan. Японская компания превосходит Renault по продажам и прибыли, но имеет гораздо меньше влияния в альянсе. Nissan владеет 15% неголосующих акций Renault, а той принадлежит 43% акций японской компании с правом голоса.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Карлос Гон , Nissan
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