СМИ узнали о планах Карлоса Гона получить после выхода на пенсию $70 млн

Арестованный глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон планировал получить после выхода на пенсию около 8 млрд иен ($71 млн). Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

По их сведениям, Гон до 2010 года получал ежегодное вознаграждение в размере 2 млрд иен ($18 млн). Однако в 2010 году декларирование высоких доходов стало обязательным, и он, опасаясь критики, стал указывать в декларации только половину этой суммы. Как указывают источники, Гон каждый раз «откладывал» по 1 млрд иен (около $9 млрд), чтобы получить их после выхода на пенсию в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги. При этом по законодательству, выходное пособие должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

Гон был арестован 19 ноября. В ходе расследования, которое Nissan вела против него в течение нескольких месяцев, выяснилось, что в течение многих лет Гон занижал свои доходы в отчетах для биржи. 22 ноября Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan, однако он пока сохраняет за собой пост гендиректора и председателя совета директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Гон также остался гендиректором французской Renault, однако совет директоров автоконцерна назначил его заместителем Тьерри Боллоре и дал ему такие же полномочия.