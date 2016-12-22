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Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Mitsubishi
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Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Mitsubishi
Бизнес, 14:39
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Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Mitsubishi

Автоконцерн Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Такое решение было принято на совещании руководства концерна.

На прошлой неделе, 22 ноября, Карлос Гон также был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров Nissan Motor. Работы лишился и представительный директор автопроизводителя Грэг Келли.

Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan
Бизнес


Гон и Келли были арестованы ​19 ноября по подозрению в  сокрытии $44 млн собственных доходов в отчетах для биржи и использовании активов компании в личных целях. Автоконцерн проводил внутреннее расследование против Гона в течение нескольких месяцев. Оба топ-менеджера не признают вину в фальсификации данных о доходах. Гону грозит до десяти лет лишения свободы.

До ареста Гон занимался подготовкой полного слияния Renault и Nissan, однако после его увольнения маловероятно, что сделка состоится, считают аналитики Bloomberg

Теги: Mitsubishi , Карлос Гон
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