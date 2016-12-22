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СМИ узнали о желании Макрона обсудить с Абэ арест Карлоса Гона
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СМИ узнали о желании Макрона обсудить с Абэ арест Карлоса Гона
Политика, 07:27
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СМИ узнали о желании Макрона обсудить с Абэ арест Карлоса Гона

Президент Франции Эмманюэль Макрон запросил встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, чтобы обсудить арест бывшего гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает газета ​Mainichi Shimbun со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Макрон хочет получить информацию об обстоятельствах ареста Гона и будущем альянса Nissan и Renault. По данным газеты, японское правительство организует встречу Макрона и Абэ в кулуарах начинающегося в пятницу саммита G20 в Буэнос-Айресе.

При этом Reuters отмечает, что встреча премьер-министра Японии и президента Франции еще не назначена. 

Карлоса Гона арестовали 19 ноября. Компания Nissan проводила расследование, в ходе которого узнала о занижении доходов главы альянса в отчетах Токийской фондовой биржи, а также об использовании активов компании в личных целях. Его сообщником стал топ-менеджер Nissan Грег Келли. Впоследствии автоконцерн Mitsubishi уволил Гона с поста председателя совета директоров.

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Бизнес

Макрон заявлял, что Париж будет работать над сохранением стабильности Renault, акционером которого является французское правительство. Он добавил, что также Франция будет пристально следить и за темой сохранения альянса с Nissan и стабильного положения сотрудников Renault. 

Теги: Эмманюэль Макрон , Синдзо Абэ , саммит G20 , Nissan
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