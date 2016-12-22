ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,19 65,34 EUR Нал. 76,39 74,48 USD Бирж. 66,14 -0,81 EUR Бирж. 75,23 -0,93 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4274,78 -63,72 IMOEX 2398,56 +0,73% RTSI 1141,30 +2,50% Brent 59,38 -0,30% DJIA 25313,02 -0,21% Nasdaq 7274,17 -0,24%
Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России
Лента новостей
В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России 21:34, Политика Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами 21:30, Общество Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ 21:23, Общество Росморречфлот назвал нормой пробки из кораблей в Керченском проливе 21:23, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 21:22, РБК и Thomson Reuters Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным 21:02, Политика В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа 21:01, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Копенгаген». Онлайн 20:55, Спорт «Спартак» потерпел первое домашнее поражение в Лиге Европы 20:54, Спорт В Siemens прокомментировали расследование в ФРГ из-за крымских турбин 20:49, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 20:45, РБК и Huawei Погранслужба Украины объяснила отказ гражданам России во въезде в страну 20:39, Политика Сын Евтушенкова удвоил долю в АФК «Система» 20:21, Бизнес Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России 20:16, Политика Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным 20:14, Политика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 19:59, РБК и Открытие В Совфеде ответили на призыв Киева закрыть Босфор для российских кораблей 19:56, Политика Минздрав ответил на данные ВОЗ о скорости распространения ВИЧ в России 19:49, Общество В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 19:41, Общество Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе 19:37, Политика Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам 19:33, Общество СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева 19:28, Общество Власти Петербурга оценили стоимость Исаакиевского собора 19:22, Общество Оппозиционный кандидат в президенты Грузии не признал итоги выборов 19:16, Политика 5 модных трендов этой осени 19:15, РБК Pink и KUPIVIP.RU Замначальника подмосковной таможни задержали за взятку в 11 млн руб. 19:01, Общество Суд временно отстранил главу саратовского МЧС из-за уголовного дела 18:56, Общество Райффайзенбанк предлагает спецусловия для поставщиков «Леруа Мерлен»​ 18:55, Пресс-релизы
Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России
Политика, 20:16
0
Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что антироссийские санкции вводились для защиты принципов международного права.

«Принципы?! У Европы?! Какие?!!!!!!!» — написала она в Facebook. Захарова отметила, что американские спецслужбы нещадно прослушивали Меркель. По ее словам, против Вашингтона после этого не были введены санкции и не были высланы американские дипломаты.

Меркель объяснила смысл санкций против России
Политика

Кроме того, Захарова напомнила о ситуации с Надеждой Савченко. Она указала, что во время заключения Савченко в России дня не проходило, чтобы в Берлине не говорили об этом. «В застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает. Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko?» — вопросила представитель МИДа.

Ангела Меркель заявила, что санкции против России вводятся не ради санкций, а чтобы дать понять, что страны, «даже если они территориально находятся рядом с Россией, имеют право на собственное развитие».

После инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе источники агентства Bloomberg сообщили, что правительства стран-членов ЕС обсуждают возможные санкции против России, однако они намерены дождаться установления всех подробностей инцидента. Позднее Welt писала, что на заседании комитета по политике и безопасности в Европе представители Парижа и Берлина не поддержали расширение санкций, а высказались за укрепление доверия между сторонами конфликта. В МИД России призвали не использовать задержание украинских кораблей как повод для введения санкций.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Теги: Мария Захарова , МИД России , Ангела Меркель
Главное
Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе Политика
Материалы по теме
Меркель объяснила смысл санкций против России Политика
Советница Могерини признала провал санкций ЕС после событий на Азове Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter