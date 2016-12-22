Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что антироссийские санкции вводились для защиты принципов международного права.

«Принципы?! У Европы?! Какие?!!!!!!!» — написала она в Facebook. Захарова отметила, что американские спецслужбы нещадно прослушивали Меркель. По ее словам, против Вашингтона после этого не были введены санкции и не были высланы американские дипломаты.

Кроме того, Захарова напомнила о ситуации с Надеждой Савченко. Она указала, что во время заключения Савченко в России дня не проходило, чтобы в Берлине не говорили об этом. «В застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает. Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko?» — вопросила представитель МИДа.

Ангела Меркель заявила, что санкции против России вводятся не ради санкций, а чтобы дать понять, что страны, «даже если они территориально находятся рядом с Россией, имеют право на собственное развитие».

После инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе источники агентства Bloomberg сообщили, что правительства стран-членов ЕС обсуждают возможные санкции против России, однако они намерены дождаться установления всех подробностей инцидента. Позднее Welt писала, что на заседании комитета по политике и безопасности в Европе представители Парижа и Берлина не поддержали расширение санкций, а высказались за укрепление доверия между сторонами конфликта. В МИД России призвали не использовать задержание украинских кораблей как повод для введения санкций.