Суд отказался выпускать Надежду Савченко из-под ареста

Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, отклонив ходатайство защиты, передает агентство УНН.

Агентство отмечает, что во время заседания адвокаты Савченко предоставили суду несколько десятков заявлений от граждан Украины, которые готовы взять депутата на поруки.

9 августа Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста Савченко до 7 сентября. При этом адвокат Константин Глоба сообщил, что решение суда «непонятно» и его обжалуют.

Генпрокуратура Украины подозревает Надежду Савченко в подготовке покушения на высших руководителей страны, в том числе президента Петра Порошенко, а также в планировании терактов в Киеве. Она проходит по делу «Офицерского корпуса». Служба безопасности Украины задержала Савченко 22 марта после снятия с нее депутатской неприкосновенности.