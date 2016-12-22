Киев попросит закрыть Босфор для российских кораблей

С таким предложением призвал обратиться к международному сообществу командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Он потребовал признать инцидент в районе Керченского пролива фактом агрессии России

Украина будет обращаться к международному сообществу с требованием закрыть пролив Босфор (связывает Черное море с Мраморным, откуда через пролив Дарданеллы открывается путь в Средиземное море) для российских военных кораблей. Об этом в ходе международной конференции по вопросам морской безопасности заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.

Адмирал выразил уверенность в том, что западные страны примут решение признать инцидент, который произошел в 25 ноября в районе Керченского пролива, фактом агрессии со стороны России. В соответствии со ст. 19 подписанной в 1936 году в Монтрё Конвенции о режиме проливов военные корабли любой воюющей страны не имеют право проходить через Босфор и Дарданеллы (за исключением отдельных, особо оговоренных случаев).

«В связи с этим и нормами конвенции Монтрё, а именно 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — сказал Воронченко.

По словам командующего украинскими ВМС, Россия пытается установить контроль в Балтийском море, в Арктике, на Дальнем Востоке, а также над Украиной. Однако «полная реализация демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций и авторитарной государственной машины» Москвы, заключил Воронченко.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали три военных украинских корабля. Как сообщала ФСБ, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без уведомления и разрешения со стороны Москвы вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на требования остановиться. Корабли отбуксировали в Керчь.

Украина настаивает на том, что направляла России уведомление о том, что три корабля планируют пройти через Керченский пролив. В результате инцидента в некоторых украинских регионах объявлено военное положение, обе стороны завели по факту случившегося уголовные дела. Все 24 украинских моряка арестованы.