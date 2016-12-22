Экс-адвокат Трампа признался в ложных показаниях по «российскому делу»

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался в суде Нью-Йорка, что дал ложные показания на слушаниях в конгрессе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, юрист признался в предоставлении недостоверных сведений в 2017 году по поводу планов построить Trump Tower в Москве.

В августе Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа. По его словам, он предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред Трампу, когда он был кандидатом в президенты.

В августе 2017 года газета The Washington Post писала, что компания Трампа во время президентской кампании в конце 2015 года — начале 2016 года обсуждала проект по постройке Trump Tower в Москве. Однако проект не был реализован, так как под него не удалось найти землю и получить необходимых разрешений.

По данным Associated Press, Майкл Коэн направлял пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову письмо по поводу строительства небоскреба в Москве, но не получил ответа. Песков позднее подтвердил факт его получения. Он пояснил, что письмо было оставлено без ответа, так как Кремль «не реагирует на такие темы».

С начала 2017 года в США ведется расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Дональд Трамп не раз отрицал свою связь с российскими властями и называл расследование «охотой на ведьм». Москва также неоднократно отвергала все обвинения.